Integrierter Bericht der SAP 2024

Brief des Vorstandsvorsitzenden
An unsere Stakeholder
Der Vorstandsvorsitzende Christian Klein blickt auf eine starke Wachstums- und Innovationsleistung im Jahr 2024 zurück und gibt Einblicke in die Zukunftsaussichten der SAP.
Berichts-Sektionen
Finanzielle Leistung
Nach Jahren umfangreicher Investitionen in die Transformation zum Cloudunternehmen war auch 2024 für die SAP ein Jahr der Veränderungen. Der Schwerpunkt lag dabei vor allem auf zentralen Wachstumsbereichen und auf der Steigerung von Umsatz und Profitabilität. Trotz des wirtschaftlichen Drucks in einigen Regionen, insbesondere in den Industrieländern Europas, konnte die SAP ihre globale Marktpräsenz erfolgreich behaupten und verzeichnete erneut eine starke Geschäftsentwicklung.
Nachhaltigkeit
In der modernen Geschäftswelt ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor für Geschäftserfolg und strategische Differenzierung. In Anlehnung an unser Ziel, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern, möchte die SAP, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Thema für jedes Unternehmen wird. Nachhaltigkeit ist fest in unserer Geschäftsstrategie, der Unternehmensführung und dem Vergütungssystem für den Vorstand verankert.
Berichtsdaten
Wir bieten unseren Stakeholdern und Lesern einen umfassenden Einblick in die zugrunde liegenden Berichtsdaten. Wichtige Tabellen stehen zum Download und für Modellierungszwecke zur Verfügung. Damit möchten wir unseren Bericht benutzerfreundlicher gestalten.
