Integrierter Bericht der SAP 2024

Nach Jahren umfangreicher Investitionen in die Transformation zum Cloudunternehmen war auch 2024 für die SAP ein Jahr der Veränderungen. Der Schwerpunkt lag dabei vor allem auf zentralen Wachstumsbereichen und auf der Steigerung von Umsatz und Profitabilität. Trotz des wirtschaftlichen Drucks in einigen Regionen, insbesondere in den Industrieländern Europas, konnte die SAP ihre globale Marktpräsenz erfolgreich behaupten und verzeichnete erneut eine starke Geschäftsentwicklung.