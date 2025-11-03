Illustration eines Datennetzwerkes in verschiedenen Farben und Formen

Integrierter Bericht der SAP 2024

 

Verfügbare Downloads:

Integrierter Bericht (PDF)
Berichtsdaten (XLS)
Rechnungslegung der SAP SE nach HGB (PDF)
Brief des Vorstandsvorsitzenden

An unsere Stakeholder

Der Vorstandsvorsitzende Christian Klein blickt auf eine starke Wachstums- und Innovationsleistung im Jahr 2024 zurück und gibt Einblicke in die Zukunftsaussichten der SAP.

Lesen Sie den Brief von Christian Klein
Berichts-Sektionen
Finanzielle Leistung

Nach Jahren umfangreicher Investitionen in die Transformation zum Cloudunternehmen war auch 2024 für die SAP ein Jahr der Veränderungen. Der Schwerpunkt lag dabei vor allem auf zentralen Wachstumsbereichen und auf der Steigerung von Umsatz und Profitabilität. Trotz des wirtschaftlichen Drucks in einigen Regionen, insbesondere in den Industrieländern Europas, konnte die SAP ihre globale Marktpräsenz erfolgreich behaupten und verzeichnete erneut eine starke Geschäftsentwicklung.

Mehr über unsere finanzielle Leistung erfahren
Nachhaltigkeit

In der modernen Geschäftswelt ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor für Geschäftserfolg und strategische Differenzierung. In Anlehnung an unser Ziel, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern, möchte die SAP, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Thema für jedes Unternehmen wird. Nachhaltigkeit ist fest in unserer Geschäftsstrategie, der Unternehmensführung und dem Vergütungssystem für den Vorstand verankert.

Mehr über unsere Nachhaltigkeitsleistung erfahren
Berichtsdaten

Wir bieten unseren Stakeholdern und Lesern einen umfassenden Einblick in die zugrunde liegenden Berichtsdaten. Wichtige Tabellen stehen zum Download und für Modellierungszwecke zur Verfügung. Damit möchten wir unseren Bericht benutzerfreundlicher gestalten.

Zu den Berichtsdaten und -tabellen
Weitere Services für Aktionäre

Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.

Zum SAP Investor Relations-TeamZu allen Finanzberichten
