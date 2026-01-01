Integrierter Bericht der SAP 2025

Brief des Vorstandsvorsitzenden
An unsere Stakeholder
Der Vorstandsvorsitzende Christian Klein blickt auf das Jahr 2025 zurück, in dem sich Unternehmens-KI von einer Option zu einer Notwendigkeit entwickelte, und gibt Einblicke in die zukünftige Ausrichtung von SAP.
Berichts-Sektionen
Finanzielle Leistung
Wir erzielten eine starke Gesamtleistung, die von einem beschleunigten Umsatzwachstum, höherer Profitabilität und einer deutlich verbesserten Liquiditätslage getragen wurde.
Konsequentes Kostenmanagement und die beständige Umsetzung unserer Strategie in einem volatilen Umfeld stärkten unsere finanzielle Basis und ermöglichten weitere Investitionen und attraktive Ausschüttungen.
Nachhaltigkeit
In der modernen Geschäftswelt ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor für Geschäftserfolg und strategische Differenzierung. In Anlehnung an unser Ziel, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern, möchte die SAP, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Thema für jedes Unternehmen wird. Nachhaltigkeit ist fest in unserer Geschäftsstrategie, der Unternehmensführung und im Vergütungssystem für den Vorstand verankert.
Berichtsdaten
Wir bieten unseren Stakeholdern und Lesern einen umfassenden Einblick in die zugrunde liegenden Berichtsdaten. Wichtige Tabellen stehen zum Download und für Modellierungszwecke zur Verfügung. Damit möchten wir unseren Bericht benutzerfreundlicher gestalten.
Weitere Services für Aktionäre
Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.