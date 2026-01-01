Integrierter Bericht der SAP 2025

In der modernen Geschäftswelt ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor für Geschäftserfolg und strategische Differenzierung. In Anlehnung an unser Ziel, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern, möchte die SAP, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Thema für jedes Unternehmen wird. Nachhaltigkeit ist fest in unserer Geschäftsstrategie, der Unternehmensführung und im Vergütungssystem für den Vorstand verankert.