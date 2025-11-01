Über SAP
Unser Unternehmen
Mithilfe eines weltweiten Netzwerks von Kunden, Partnern, Beschäftigten und Vordenkern verbessert SAP die Abläufe in der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen.
Globale Unternehmensinformationen
Die innovativen Lösungen von SAP helfen Tausenden von Kunden weltweit, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsdaten effektiver zu nutzen. Informieren Sie sich über den SAP-Vorstand, unsere Geschichte, die Themen Nachhaltigkeit und Vielfalt, häufig gestellte Fragen und vieles mehr.
Erfahren Sie mehr über SAP Deutschland
Das SAP-Referenzkundenprogramm
Sie sind in Ihrer Branche ein Vorreiter, machen sich die Vorteile von SAP-Lösungen konsequent zunutze und setzen mit innovativen Prozessen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Leistungsfähigkeit?
Nutzen Sie das SAP-Referenzkundenprogramm als Plattform für den Austausch mit SAP-Interessenten und anderen Kunden. Sie demonstrieren das Know-how und die Prozesskompetenz Ihres Unternehmens und erweitern einfach und effektiv Ihr geschäftliches Netzwerk.
Ihre Vorteile als Referenzkunde
Als Referenzkunde heben Sie Ihr Unternehmen deutlich von den Wettbewerbern ab:
- Klare Positionierung: Ihr Unternehmen ist innovativ – und Sie zeigen es!
- Wertvolle Kontakte: Als Mitglied der SAP-Referenzkunden-Community tauschen Sie sich direkt mit SAP und anderen Entscheidern aus.
- Nachweisbare Erfolge: Mithilfe von SAP kommunizieren Sie den Erfolg Ihrer SAP Einführung professionell und effektiv.
- Anhaltende Öffentlichkeitswirkung: Als Referenzkunde gewinnt Ihr Unternehmen spürbar an Präsenz in der Öffentlichkeit. Das stärkt Ihre Marke.
- Höchste Flexibilität: Sie bestimmen den Umfang Ihres Engagements. Wann, wo und wie Sie als Referenzkunde aktiv werden, liegt ganz bei Ihnen.
Ihre Möglichkeiten
Ihr Fachwissen ist gefragt: SAP-Referenzkunden sind geschätzte Ansprechpartner für andere Unternehmen, Journalisten und Analysten. Hier eine Auswahl Ihrer Möglichkeiten:
- Gastbesuche in Ihrem Unternehmen: Persönlicher Kontakt ist besser als jede Informationsbroschüre. Ein Besuch in Ihrem Unternehmen ermöglicht Interessenten einen Einblick in die praktische Arbeit mit Ihrer SAP-Lösung. Sie stellen Ihre Ausgangssituation, Ziele und nicht zuletzt Ihren geschäftlichen Nutzen vor.
- Referenztelefonate: Ein kurzes Telefongespräch eignet sich besonders gut, um konkrete Fragen von Interessenten schnell zu beantworten. Sie knüpfen dabei wertvolle Kontakte und eröffnen sich möglicherweise neue Geschäftschancen.
- ReferencesLIVE: Sie nennen uns feste Termine und wir organisieren einen Gruppentermin, mittels Internetseminar oder Gruppenbesuch, bei dem wir die Anfragen von verschiedenen Interessenten gezielt auf diese Zeiten lenken.
- Vorträge: Bleiben Sie als ausgewiesener Experte in Erinnerung: Auf Kongressen und Fachforen von SAP sowie bei Veranstaltungen von Partnern und Verbänden sind Sie ein gerne gesehener Gastreferent und präsentieren Ihr Unternehmen und Ihre SAP Projekte einem fachkundigen Publikum.
- Presse- und Analysteninterviews: In Interviews mit Pressevertretern und Wirtschaftsexperten haben Sie die Chance, Ihr Unternehmen und seinen Nutzen durch SAP Software näher vorzustellen – ohne die Kosten und Mühen einer eigenen PR-Agentur. Zusätzlich, bietet SAP die Chance Ihren Projekterfolg mittels einer Referenzbroschüre auf den Punkt zu bringen. SAP-finanziert und professionell aufbereitet – immer in Abstimmung mit Ihnen.
- Anwenderberichte:… sind ein besonders effektives Marketinginstrument. Nach einem kurzen Interview wird ein professionell getexteter SAP-Anwenderbericht erstellt.
- Videos, Web- und Podcast-Referenzen: Erzählen Sie Ihre Erfolgsgeschichte in Videos, Web- und Podcasts und multiplizieren Sie Ihr Wissen eindrucksvoll in Bild und Ton.
Ihre Ansprechpartner
Sie möchten mehr über das SAP- Referenzkundenprogramm erfahren? Oder haben Sie sich bereits entschieden, SAP-Referenzkunde zu werden? Dann sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Sie können sich jederzeit an Ihren persönlichen SAP-Ansprechpartner wenden. Alternativ kontaktieren Sie einfach direkt:
Jennifer Thiel
SAP-Referenzkundenmanagement
T: +49 / (0) 6227 / 761788
SAP Government Affairs Deutschland
Es ist unsere Aufgabe, die digitale Transformation von Regierungsentscheidungen und Services des öffentlichen Sektors weltweit zu fördern und zu unterstützen. Die positive Rolle der Digitalisierung bei der Bewältigung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen stehen hierbei im Focus.
Wir arbeiten eng mit allen SAP-Geschäftsbereichen zusammen, um die digitale Agenda im öffentlichen Sektor voranzubringen. Zudem tragen wir dazu bei, die Wahrnehmung und Reputation von SAP bei politischen Entscheidungsträgern zu verbessern und unterstützen/beraten die Politik bei der Festlegung der notwendigen politischen Rahmbedingungen.
Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG)
Werden Sie kostenloses Probemitglied für 8 Monate und nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen die DSAG bietet.
Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) in Walldorf versteht sich als eine unabhängige Interessenvertretung aller SAP-Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel der DSAG ist es, darauf hinzuwirken, dass bedarfsgerechte SAP-Lösungen geschaffen werden sowie den Erfahrungs- und
Informationsaustausch sowohl der SAP-Kunden untereinander als auch mit SAP zu fördern.
Als DSAG-Mitglied profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- Wissensvorsprung (inklusive Fachinformationen und –publikationen) durch über 180 fachspezifische Gremien.
- Einflussnahme auf SAP durch Verbesserung bestehender sowie Mitgestaltung künftiger SAP-Lösungen.
- Erfahrungsaustausch mit mehr als 55.000 Mitgliedern.
LkSG-Bericht
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschenrechte und die Umwelt entlang der Lieferketten der in Deutschland tätigen Unternehmen zu schützen. Erfahren Sie, wie die SAP Deutschland SE & Co. KG die gesetzlichen Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) erfüllt.
SAP Merchandise Shop
Design, Innovation und Kreativität
Sie suchen ein bestimmtes Produkt für Sie selbst oder zum Verschenken? Der SAP Merchandise Shop bietet eine exklusive Auswahl an Accessoires und Artikeln für Büro, Freizeit, Reisen und Sport. Der Shop bietet Ihnen ein vielfältiges Sortiment an zeitlosen und technischen Produkten, bis hin zu hochwertigen Neuheiten – für jeden Geschmack ist ein passender Artikel dabei.